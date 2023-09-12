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16:00, 12 сентября 2023
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Изъяли автомат, патроны и пистолеты: 16-летний житель Липецкой области готовил теракт в школе

Изъяли автомат, патроны и пистолеты: 16-летний житель Липецкой области готовил теракт в школе

© Freepik

В Липецкой области задержан подросток, рассказавший о планах совершить теракт в школе. 16-летний школьник симпатизировал запрещенным организациям, пропагандировал их деятельность и переписывался с пользователем мессенджера.

Парню грозит до 20 лет колонии. По месту его проживания прошли обыски.

Оказалось, что юноша не только хотел совершить массовые убийства в школе, но и собрать взрывное устройство. Дома у него лежали предмет, похожий на АК-74, макеты патронов, три пневматических пистолета. Подробности сообщает сайт kp.ru.

Назначены судебные экспертизы. Школьник будет проверен на вменяемость.

Ранее сообщалось, что пожилую учительницу обвинили в изнасиловании ученицы.

Источник фото:Freepik
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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