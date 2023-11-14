Известный радиоведущий отправился на рыбалку и пропал в районе, кишащем крокодилами

Известный радиоведущий отправился на рыбалку и пропал около водоемов, которые кишат крокодилами. Полиция отправилась на поиски и нашла только удочку, некоторые личные вещи и мотовездеход-квадроцикл.

Подробности происшествия сообщает mk.ru со ссылкой на The Guardian.

Пропавший рыбак – радиоведущий Роман Бутчаски. Он пропал без вести в минувшее воскресенье на полуострове Кейп-Йорк в Австралии.

Полиция провела поисковую операцию, но нашла только некоторые вещи.

Источник рассказал, что район, где рыбачил Бутчаски – «известное место обитания крокодилов».

Его бывший соведущий Гэвин Питчфорд заявил, что Бутчаски рабачил там «целую вечность» и регулярно прогуливался по берегу.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на скотовода в Австралии. Мужчина спасся, укусив его в ответ.