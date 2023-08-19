Гулял по просьбе полиции: прохожие заметили на улице абсолютно голого мужчину

В одном из уральских городов заметили абсолютно голого мужчину, разгуливавшего по улицам без какого-либо стеснения. Прохожие отметили, что он был уверен в себе и пребывал в каком-то зомбированном состоянии.

Как рассказали очевидцы, россиянин наверняка был под каким-то психотропным препаратом. На это указывало не только его поведение, но и вид зрачков – они были расширены. Кроме того, люди подчеркнули, что любитель наготы никак не реагировал на свидетелей своего променада. Даже когда на него стали нападать мужчины с желанием побить. Женщины же старались защищать его.

В итоге прогулка голого уральца закончилась вызовом полиции и бригады скорой помощи. Сотрудникам правоохранительных органов он рассказал, что выйти обнаженным его попросили именно в полиции.

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