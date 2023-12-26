Гигантский аллигатор напал на трехметрового тигрового питона на глазах у людей

В американском штате Флорида двухметровый аллигатор накинулся на питона на метр длиннее себя. Об этом сообщает South Florida Sun Sentinel.

На появившихся в Сети кадрах можно заметить, как аллигатор устроил схватку с темным тигровым питоном, длина которого превышает три метра. В этой борьбе крокодилу удалось одержать верх. На последних секундах видно, как аллигатор погружается под воду с добычей в зубах.

Примечательно, что сражение произошло в национальном парке Эверглейдс, а автором ролика стал журналист South Florida Sun Sentinel Билл Кими, который в этот момент вместе с четырехлетним сыном катался на велосипеде по территории парка. Он уточнил, что две рептилии продолжительное время неподвижно лежали на краю болота, не обращая внимания на собравшихся на лесной тропе людей. У аллигатора, как отметил Кими, был крайне потрепанный вид, он не мог даже пошевелиться. Его добыча и вовсе не подавала признаков жизни.

Как правило, встреча с темным тигровым питоном почти невозможна. Они очень хорошо прячутся и при этом обладают внушительными размерами, которые делают их угрозой для других обитателей Эвергледйса.

Уточняется, что, кроме людей, аллигаторы являются единственными хищниками во Флориде, которые представляют определенную угрозу для взрослых темных тигровых питонов. При этом даже им будет крайне тяжело справиться с такой змеей без удачного стечения обстоятельств.

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