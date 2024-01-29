«Это очень тяжелая работа»: мужчина 6 часов убирался дома, а потом выставил жене счет

В Великобритании мужчина решил потребовать с жены $900 за уборку дома. Он отметил, что потратил на наведение порядка около шести часов. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Англичанин рассказал, что его супруга ушла из дома, поручив ему несколько заданий. На их выполнение ему пришлось выделить полдня, поэтому после окончания уборки он выставил жене счет. В сообщении возлюбленной мужчина написал, что действительно заслужил вознаграждение.

«Это очень тяжелая работа», - подчеркнул иностранец.

В ответ его жена не стала присылать ему деньги, а заявила, что мужчине стоит взять себя в руки, так как он уже отец троих детей. Впрочем, как выяснилось, все это был просто розыгрыш.

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