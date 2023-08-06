Экстренно госпитализированы: выдра напала на трех женщин

Три женщины пострадали от выдры. Нападение произошло в штате Монтана США.

Дело в том, что женщины справлялись по реке. Внезапно на них набросилась выдра. Отбившись от животного, женщинам удалось выбраться на сушу. Они немедленно позвонили в службу спасения.

Отмечается, что женщины получили многочисленные ранения в области лица и рук. Одну из них пришлось экстренно госпитализировать на вертолете.

Инцидент случился в отдаленном уголке, поэтому службе спасателей понадобился реактивный катер и мотовездеход.

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