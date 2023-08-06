14:00, 06 августа 2023
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Экстренно госпитализированы: выдра напала на трех женщин
freepik
Три женщины пострадали от выдры. Нападение произошло в штате Монтана США.
Дело в том, что женщины справлялись по реке. Внезапно на них набросилась выдра. Отбившись от животного, женщинам удалось выбраться на сушу. Они немедленно позвонили в службу спасения.
Отмечается, что женщины получили многочисленные ранения в области лица и рук. Одну из них пришлось экстренно госпитализировать на вертолете.
Инцидент случился в отдаленном уголке, поэтому службе спасателей понадобился реактивный катер и мотовездеход.
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