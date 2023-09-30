Двери открыты для грешников: вебкам-модель стала пастором собственной церкви

Вебкам-модель из США Кристи Лав основала церковь и стала пастором. Об этом сообщает Daily Star.

Девушку воспитывали в христианской семье. Когда Кристи вышла замуж, она начала ходить в церковь вместе с супругом. Однако через какое-то время возлюбленный Лав столкнулся с финансовыми проблемами, что подтолкнуло девушку стать вебкам-моделью. Священнослужители узнали об этом и перестали принимать в церквях ее вместе с мужем.

Тогда Кристи Лав поняла, что хочет открыть собственную церковь под названием «Живая вера». Модель отметила, что в ней будут принимать всех людей, даже отвергнутых грешников.

«Иногда нужно пройти через боль, чтобы найти свое предназначение. И я очень благодарна за всю боль, ненависть со стороны людей и осуждение, потому что чувствую, что стала намного сильнее», – прокомментировала Лав.

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