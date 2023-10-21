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13:00, 21 октября 2023
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Девятиклассница умерла после парения электронной сигареты

freepik

freepik

© freepik

В Подмосковье произошла трагедия, в результате которой погибла девятиклассница после парения электронной сигареты.

Как пишет Telegram-канал SHOT, 16-летняя школьница скрывала от родителей свое увлечение электронными сигаретами. Девочка прятала их в нижнем белье и курила в своей комнате по ночам.

Трагедия произошла ночью в квартире в Электрогорске. Школьница проживала вместе с родителями, двумя младшими сестрами и братом. В первом часу ночи отец услышал странные звуки из комнаты старшей дочери и поспешил проверить, что происходит. Он обнаружил, что у девочки судороги, она хрипит и не может отвечать на вопросы.

Родители сразу же отвезли ребенка в местную больницу. Несмотря на все усилия врачей, школьница скончалась. Во время медицинского обследования была найдена одноразовая электронная сигарета в нижнем белье погибшей.

Отмечается, что электронная сигарета отправлена на экспертизу для выяснения точной причины смерти подростка.

Ранее мы писали, что женщину обнаружили дома без сознания после употребления арбуза.

Источник фото:freepik
Теги:
#смерть
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#Врач
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#семья
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