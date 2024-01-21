Девушке вырезали опухоль весом более 30 килограммов

Врачи из Магдебурга нашли у 24-летней пациентки опухоль яичника, которая весила 32 килограмма. Об этом сообщает Mirror.

Жительница Германии обратилась за медицинской помощью с жалобами на одышку и общее недомогание. В ходе обследования медики обнаружили у девушки огромную доброкачественную опухоль яичника – цистаденому.

Опухоль долгое время сдавливала кишечник и желудок, что мешало пациентке нормально есть. Из-за этого девушка даже заметно похудела.

Хирурги удаляли новообразование в течение нескольких часов. Еще неделю после операции пациентка находилась под наблюдением врачей, после чего ее выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

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