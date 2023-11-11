Девушка стала мамой, будучи в коме, и не признала ребенка

31-летняя Бекки Праут из Великобритании родила в коме из-за тяжелой инфекции, а, очнувшись, не признала ребенка. Об этом сообщает Wales Online.

На 27-й неделе беременности состояние девушки резко ухудшилось. Как утверждает ее молодой человек Чад Малинг, в июле пара ужинала в ресторане, и в один момент Бекки начала разговаривать с американским акцентом.

Британка странно себя вела, а позже у нее дважды случились припадки. Девушку госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы. Медики обнаружили у нее анти-NMDA-рецепторный энцефалит. Это тяжелая острая форма энцефалита, которая может привести к летальному исходу.

«Невролог сказал, что это очень-очень редкая болезнь и что в мире зарегистрировано всего 30 случаев», – поделился Чад.

В августе врачи решили провести кесарево сечение из-за возникших осложнений беременности. На тот момент девушка еще находилась в коме.

Через некоторое время специалисты провели МРТ. По результатам диагностики, в яичнике Бекки была киста. Медики считают, что именно она спровоцировала развитие острой формы энцефалита. Хирурги удалили кисту, а спустя месяц после рождения дочки британка пришла в сознание.

По словам партнера Праут, ее восстановление может занять до пяти лет. Сейчас состояние девушки уже лучше, однако она часто не узнает свою дочь.

«Сначала она обнимает ребенка, и я говорю: «Посмотри, ты лучшая мама на свете». А через три-четыре минуты она говорит: «Это не мой ребенок», – добавил Чад Малинг.

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