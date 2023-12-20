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21:00, 20 декабря 2023
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Девушка подожгла кровать с бывшим, пока тот спал со своей возлюбленной

Девушка подожгла кровать с бывшим, пока тот спал со своей возлюбленной

© Freepik

Девушка подожгла кровать с бывшим, пока тот спал со своей возлюбленной. Об этом сообщает Газета.Ru.

В США арестовали девушку, которая отомстила бывшему бойфренду. Она забралась к нему в квартиру и подожгла кровать, на которой он лежал вместе со своей возлюбленной.

Девушка рассказала, что сначала услышала за дверью подозрительный щелчок зажигалки, однако подумала, что это играет один из братьев ее бойфренда.

Через несколько минут девушка проснулась из-за горящего одеяла. Внезапный пожар потушил молодой человек. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили по камерам наблюдения, что поджигателем стала бывшая возлюбленная парня.

Сейчас девушка арестована. Ей предъявили обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и поджоге.

Ранее мы писали о том, что бразильский футболист умер во время матча после удара молнии.

Источник фото:Freepik
Автор:Иван Марков
Тег:
#происшествие
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