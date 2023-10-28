23:00, 28 октября 2023
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Девушка отказала молодому человеку, узнав, какой у него смартфон
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Один из пользователей Reddit рассказал, как однажды познакомился с девушкой, но она не захотела продолжать с ним общение из-за смартфона.
Так, житель США встретил Даниэлу на одной из вечеринок, после чего связался с ней с помощью sms. Девушка поприветствовала молодого человека в ответном сообщении, однако потом неожиданно отвергла его.
«Ох нет, Android?!» – возмутилась Даниэла.
Некоторые пользователи Сети выразили сочувствие автору поста, а также поделились своими случаями неудачных знакомств с противоположным полом.
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