Девочка проглотила иголку, пока украшала дом к Новому году

В Воронеже девочка-подросток случайно проглотила иглу, пока украшала дом к Новому году. Об этом сообщает Минздрав Воронежской области на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Школьница захотела повесить на елку гирлянду. Для этого она взяла в рот швейную иголку и в один момент проглотила ее. Девочка сразу почувствовала сильную боль и тошноту, после чего ее семья вызвала скорую помощь. Врачи нашли в глотке ребенка инородное тело.

«Операция длилась всю ночь. Хирургическая бригада провела прямую ларингоскопию, в процессе которой медики обнаружили иголку, проникающую в правую стенку глотки», – передают в региональном Минздраве.

Хирурги успешно извлекли иглу и выписали девочку. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Ранее мы писали, что мужчину обвинили в убийстве 14 человек по почте.