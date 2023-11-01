Девочка не попала к кардиологу из-за кондуктора в автобусе

В Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку за то, что она не смогла оплатить проезд. У ребенка были на карте деньги, но они по какой-то причине не списались. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, инцидент произошел днем 1 ноября в автобусе, который ехал от железнодорожного вокзала в сторону центра. Школьница ехала на прием к кардиологу, но ей пришлось выйти намного раньше своей остановки. Отмечается, что она попыталась оплатить проезд своей картой, на которой были деньги. Но оплата по какой-то причине не прошла. Кондуктор отказалась проводить операцию через свой терминал и потребовала девочку выйти из салона автобуса.

По словам матери ребенка, школьница сказала кондуктору, что та не имеет права высаживать ее. Но услышала такой ответ.

«Та ответила, что не хочет терять зарплату», — поделилась родительница.

Когда девочку высадили, то она даже не смогла позвонить маме, ведь у нее не было телефона. Она позвонила с чужих номеров и вернулась домой. Из-за случившегося ребенок не попал на прием к кардиологу. Теперь ей придется снова обращаться к пульмонологу, чтобы тот дал еще одно направление.

В пресс-службе города рассказали, что такой случай действительно был, а кондуктор привлечен к административной ответственности.

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