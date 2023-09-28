Детские крики и разбитые стекла: пассажиры разгромили автобус из-за замечания водителя

В Подмосковье пассажиры разгромили автобус из-за замечания, сказанного водителем. Оказалось, что трое мужчин не оплатили проезд и не собирались покидать салон автобуса.

В распоряжении Telegram-канала «Подмосковье №1» оказалось видео, снятое очевидцами инцидента. Отмечается, что все произошло в подмосковном городе Электросталь. На кадрах видно, как трое мужчин устроили потасовку с водителем автобуса, а после закидывают транспортное средство бутылками, взятыми из мусорного бака.

По данным источника, жители не оплатили проезд и получили замечание. Они не собирались покидать автобус и напали на водителя. Он сумел выпроводить их из автобуса, после чего они стали кидаться бутылками и повредили транспортное средство. На боковых стеклах остались трещины.

Другие пассажиры были напуганы и кричали хулиганам, что здесь сидят дети. Но они никак не отреагировали.

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