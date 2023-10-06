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20:00, 06 октября 2023
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Четырехлетняя девочка засунула руку в работающую мясорубку и лишилась кисти

Четырехлетняя девочка засунула руку в работающую мясорубку и лишилась кисти

© Stable Diffusion

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, которая оставила без присмотра четырехлетнюю дочь на кухне. Девочка засунула руку в мясорубку и лишилась кисти, передает РЕН ТВ.

Инцидент, который едва не закончился гибелью ребенка, произошел накануне, 5 сентября. Вечером 23-летняя мать оставила без присмотра на кухне маленькую дочь. Когда девушка вернулась, то малышка уже была без кисти — она засунула руку в работающую мясорубку. В отношении тюменки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. За оставление дочери в опасности ей грозит до трех лет ограничения свободы.

Ранее в Клину мать и дочь попали в больницу после того, как поели куриных шариков из супермаркета. Врачи диагностировали у них пищевую токсикоинфекцию.

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