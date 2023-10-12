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06:00, 12 октября 2023
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Четыре операции, несколько недель в реанимации: женщина съела рыбу и едва не умерла

Четыре операции, несколько недель в реанимации: женщина съела рыбу и едва не умерла

© Stable Diffusion

Жительница Саратовской области ела жареную рыбу и не поняла, что подавилась косточкой. Через некоторое время самочувствие женщины ухудшилось — появилась боль в пищеводе и грудной клетке, пишет Doctorpiter.ru.

За помощью россиянка отправилась в районную больницу. Врачи сделали рентгеновский снимок, но ничего не обнаружили. Только по результатам компьютерной томографии стало понятно, что кость проткнула пищевод.

В итоге для спасения женщины от смерти потребовались четыре операции, несколько недель лечения в реанимации и мощная медикаментозная терапия.

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