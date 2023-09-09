Цепляются зубами за родинки и бородавки: на туристов начали нападать рыбы

На пляжах Испании туристов призвали быть особенно бдительными: рыбы стали нападать на людей. Причем ранее представители морской фауны считались безобидными.

От укусов пострадали более 15 туристов. Речь идет не об акулах, а рыбах, похожих на пираний.

Прежде они питались креветками, но теперь полюбили купальщиков. У пострадавших остались следы зубов на ногах, руках и спине. Рыб привлекают бородавки, родинки – они цепляются зубами за эти части.

О рыбах известно, что длина их составляет 30 см, пишет Турпром. Они серого цвета и имеют черное пятно на хвосте. Тело овальной формы и сплющено.

Эксперты считают, что всему виной высокая температура в море. Теплая вода усиливает аппетит и заставляет рыб больше питаться.