21:00, 09 сентября 2023
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Цепляются зубами за родинки и бородавки: на туристов начали нападать рыбы
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На пляжах Испании туристов призвали быть особенно бдительными: рыбы стали нападать на людей. Причем ранее представители морской фауны считались безобидными.
От укусов пострадали более 15 туристов. Речь идет не об акулах, а рыбах, похожих на пираний.
Прежде они питались креветками, но теперь полюбили купальщиков. У пострадавших остались следы зубов на ногах, руках и спине. Рыб привлекают бородавки, родинки – они цепляются зубами за эти части.
О рыбах известно, что длина их составляет 30 см, пишет Турпром. Они серого цвета и имеют черное пятно на хвосте. Тело овальной формы и сплющено.
Эксперты считают, что всему виной высокая температура в море. Теплая вода усиливает аппетит и заставляет рыб больше питаться.