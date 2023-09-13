Был жуткий запах: мертвая женщина три месяца лежала в закрытой квартире и превратилась в мумию

В Москве нашли тело женщины, которое три месяца пролежало в квартире. Соседи стали жаловаться на жуткий запах.

После вскрытия двери в квартире обнаружили хозяйку – 87-летнюю пенсионерку.

«Соседи пожаловались на зловонный запах из квартиры, где жила одинокая женщина», - рассказал изданию РЕН ТВ информированный источник.

Предварительно установлено, что женщина 1936 года рождения пролежала в квартире около 3 месяцев. Причина смерти неизвестна – ее будут выяснять специалисты. Тело направлено на экспертизу.

31 августа в одной из квартир в Москве нашли старушку, которая пролежала мертвой около 3 лет. Жилище вскрыли, когда хозяйка долго не появлялась – это навело соседей на странные мысли.