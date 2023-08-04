Бросили в фонтан и угрожали расправой: мужчины напали на девушку из-за цвета волос

В Каменске-Уральском мужчины напали на девушку из-за того, что им не понравился ее внешний вид.

Инцидент произошел 1 августа на улице Строителей. Мужчинам, отдыхавшим в сквере, не понравился цвет волос проходящей мимо них девушки.

Один из них набросился на прохожую и потащил ее к фонтану. Девушка пыталась сопротивляться насилию, но никак не могла справиться с удушающим захватом, после которого оказалась в воде.

Затем злоумышленник несколько раз ударил ее по лицу, а потом бросил в пострадавшую купленные ею продукты. Сначала друзья неадекватного гражданина, сидевшие на скамейке, не вмешивались в ситуацию, но потом второй мужчина в черной майке начал угрожать пострадавшей и кидаться в нее покупками.

На следующий день девушка обратилась к стражам правопорядка и попросила привлечь к уголовной ответственности двоих неизвестных.

«В настоящее время участковыми уполномоченными полиции организовано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», – передают в пресс-службе городской полиции.

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