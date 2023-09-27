Британку засудили на $6000 за заказ еды с чужой карты

Британка осталась должна $6000 за заказ еды с чужой карты, об этом сообщает Газета.Ru.

24-летняя жительница Великобритании Британни Нарберт некоторое время назад пригласила к себе друга, который предложил ей заказать доставку еды. Мужчина привязал свою карточку к телефону женщины и забыл об этом.

Узнав о том, что мужчина не удалил данные, Нарберт начала заказывать доставку еды за чужой счет. Через какое-то время знакомый девушки обнаружил странные списания с карточки и обратился с заявлением в полицию. В итоге женщина созналась, что заказывала еду, но не знала, с какой карты списываются деньги. Впрочем, эти доводы не устроили судью — британке назначили штраф в 6000 долларов и обязали пройти 20-дневний реабилитационный курс.

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