Бразильский футболист умер во время матча после удара молнии, об этом сообщает РЕН ТВ.

Футболист любительской команды «Униау Жапиренсе» погиб во время матча на стадионе в Санту-Антониу-да-Платина. Уточняется, что во время игры шел сильный дождь. Причиной смерти 21-летнего футболиста стал удар молнии. Он скончался на месте.

Во время матча также пострадали и другие игроки - пятеро из них остаются в больнице под наблюдением медиков, еще один находится в тяжелом состоянии. У всех спортсменов диагностировали сильные ожоги.

Ранее мы писали о том, что водитель грузовика получил травмы из-за взрыва электронной сигареты. Мужчине повезло, что возгорание быстро удалось потушить. Кроме того, происшествие случилось во время того, как он стоял на парковке.