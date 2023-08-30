Больше никакого «Доширака»: в России ожидается дефицит лапши

«Доширак» - лапша быстрого приготовления, которая уже много лет пользуется популярностью на российском рынке. Несмотря на большое количество аналогов, большинство жителей нашей страны все-таки предпочитают именно эту марку. Однако в скором времени, возможно, придется все-таки искать альтернативные варианты.

Дело в том, что стало известно о скором дефиците «Доширака». В ближайшее время его может не оказаться на полках магазинов, а все из-за растущего курса рубля, а также нехватки кадров на заводах.

Большинство работников, которые заняты на производстве лапши быстрого приготовления, являются гражданами стран Средней Азии. В последнее же время они начали массово увольняться и перебираться в Южную Корею и Казахстан, ведь там у них в разы выше зарплаты.

Пока проблема с нехваткой «Доширака» решается. По прогнозам, все должно нормализоваться к октябрю текущего года. Примечательно, что рост цен, несмотря на дефицит, не ожидается.

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