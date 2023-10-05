Более сотни школьниц госпитализированы после вспышки загадочной болезни

В Кении 106 учениц госпитализированы после вспышки загадочной болезни. Все произошло в женской средней школе Святой Терезы в Эреги. Учреждение вынуждены были закрыть. Об этом сообщает местное издание Star.

Сообщается, что большинству пациенток парализовало ноги, они не могут ходить. Более сотни школьниц попали в больницу, а еще тысячу девочек отправили домой. Они смогут вернуться только после того, как будут приняты необходимые меры.

Отмечается, что в школе остались только четвероклассницы, которые готовятся к экзамену. Тестирования вот-вот начнутся, поэтому их решили не выдергивать из учебного процесса.

По словам врача из больницы Ихугу, первичные анализы показали, что у пациенток повышенный уровень электролитов, а это означает, что их организмы теряют жидкость. Дальнейшие анализы будут проводить уже в исследовательском институте Найроби.

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