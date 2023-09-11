Беременная женщина пострадала от сорвавшейся ветки прямо на гендер-пати

Будущая мама решила устроить вместе с супругом гендер-пати. Однако беременной женщине пришлось уехать с праздника в больницу: на нее упала большая ветка. Об этом сообщает Фонтанка.

26-летняя жительница Санкт-Петербурга с мужем захотели узнать пол будущего ребенка необычным образом. Они организовали на природе гендер-пати, чтобы разделить радостную новость с родными и близкими.

Но прямо во время семейного торжества большая старая ветка оторвалась от дерева и упала на спину будущей маме. У женщины остались царапины и гематома, врачи уже оказали ей необходимую помощь.

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