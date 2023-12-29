Акула убила подростка на популярном туристическом пляже

Акула напала на подростка-серфингиста на популярном туристическом пляже. Прибывшая на место полиция только констатировала смерть.

Подробности приводит ABC.

Трагедия произошла в Австралии, около города Марион-Бэй. Хищница напала на подростка, когда он был в 40 метрах от берега. Мальчик умер на глазах у семьи. Он получил серьезные травмы, из воды несовершеннолетнего достали без признаков жизни.

По словам местного жителя, акулы в том месте водились всегда, но, по его наблюдениям, хищников стало больше.

Ранее сообщалось, что на пляжах Испании рыбы начали нападать на людей. Прежде эти представители морской фауны считались безобидными.