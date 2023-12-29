05:00, 29 декабря 2023
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Акула убила подростка на популярном туристическом пляже
© Stable Diffusion
Акула напала на подростка-серфингиста на популярном туристическом пляже. Прибывшая на место полиция только констатировала смерть.
Подробности приводит ABC.
Трагедия произошла в Австралии, около города Марион-Бэй. Хищница напала на подростка, когда он был в 40 метрах от берега. Мальчик умер на глазах у семьи. Он получил серьезные травмы, из воды несовершеннолетнего достали без признаков жизни.
По словам местного жителя, акулы в том месте водились всегда, но, по его наблюдениям, хищников стало больше.
Ранее сообщалось, что на пляжах Испании рыбы начали нападать на людей. Прежде эти представители морской фауны считались безобидными.
Источник фото:Stable Diffusion
Автор:Юлия Карева