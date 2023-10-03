43-летний россиянин насиловал дочь в машине и дома

43-летний россиянин насиловал дочь-подростка на протяжении двух лет. Домогательства происходили в машине и дома.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Воронежской области. О систематическом насилии 16-летняя девушка рассказала полицейским. По ее словам, первый эпизод произошел в 14-летнем возрасте. Когда вместе с отцом они ехали в машине и почти добрались до места, мужчина пересел на заднее сиденье и изнасиловал девочку.

Другой случай произошел в новогоднюю ночь прямо дома.

Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании и понуждении к половому сношению.

Ранее в Москве 17-летняя девочка рассказала о насилии со стороны отчима. Домогательства длились 7 лет. Иногда все происходило на глазах малолетнего ребенка.