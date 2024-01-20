41-летняя женщина увидела следы крови на белье и заявила в полицию об изнасиловании в поезде

41-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в поезде. К своему возрасту она была девственницей и следы крови на белье восприняла не как менструальную.

Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Россиянка ехала в поезде по маршруту Новый Уренгой-Пермь. Попутчиком по купе оказался экстрасенс. Мужчина рассказывал, что лечит неизлечимых и творит чудеса. Он попытался приставать к женщине, но та отказала.

Дальше женщина ничего не помнит. Утром она обнаружила кровь на белье и чувствовала боль внизу живота. Россиянка обратилась в полицию, ее отправили на экспертизу.

Медики пришли к выводу, что кровь была менструальной. После этого женщина отозвала заявление.

Ранее стало известно, что 43-летний россиянин насиловал дочь в машине и дома.