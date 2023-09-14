2 года игнорировал: певца Руссо могут отправить на исправительные работы

Певца Авраама Руссо оштрафовали за неправильную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артист два года избегал оплаты штрафов. В 2021 и 2022 годах сотрудники ДПС фиксировали нахождение авто Руссо под запрещающими знаками. Тогда его наказали за стоянку в неположенном месте на 500 рублей и неуплату платной парковки на 5000.

Не дождавшись денежной суммы, суд увеличил ее в два раза. Теперь задолженность певца составляет 11 тысяч рублей. Как сообщает источник, если артист не оплатит штраф, то ему могут грозить общественные работы.

К слову, сам Руссо никак не комментировал произошедшую ситуацию.

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