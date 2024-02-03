Опубликовано 03 февраля 2024, 04:00
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19-летняя девушка умерла после секса с футболистом
© Freepik
В Бразилии 18-летний футболист познакомился с 19-летней девушкой и занялся сексом на свидании. После интимной близости она скончалась.
Подробности приводит сайт mk.ru.
Девушка училась на медсестру и болела за футбольный клуб «Коринтианс». 18-летний футболист играл за этот клуб. Он познакомился с девушкой в соцсетях и встретился 30 января. На встрече пара вступила в интимную близость.
После секса девушка потеряла сознание. Парень вызвал врачей, но в итоге она скончалась.
Известно, что смерть наступила в результате сильной кровопотери – у нее сильно травмированы половые органы. При этом парень и девушка не пили алкоголь и не употребляли наркотики.
Ранее сообщалось, сколько секса необходимо женщинам для здоровья и долголетия.
Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева