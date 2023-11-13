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13:00, 13 ноября 2023
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16-летнюю дочь бойца Дацика экстренно госпитализировали: нашли без сознания

16-летнюю дочь бойца Дацика экстренно госпитализировали: нашли без сознания

© Stable Diffusion

Дочь боксера Вячеслава Дацика попала в столичную больницу. 16-летняя девочка уснула прямо в вестибюле метро, перебрав с алкоголем. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, знакомого с ситуацией, причиной госпитализации стало злоупотребление алкоголем. Школьницу забрали в больницу со станции метро «Технопарк». Очевидцы сообщили, что она уснула в вестибюле.

«Медики установили, что девушка перепила алкоголя», – отмечается в сообщении.

Дочь боксера отвезли в больницу, где медики оказали ей всю необходимую помощь.

Ранее мы писали о том, что молодая спутница бросила Киркорова, который лежит в больнице с приступами. Напомним, что 91-летнему отцу поп-короля отечественной эстрады понадобилась помощь врачей. Друг Бедроса рассказал, что мужчина находится в больнице, у него в легких скапливается жидкость, случаются приступы, вот и приходится его госпитализировать периодически. Раньше за ним ухаживала девушка по имени Олеся, но все изменилось.

Источник фото:Stable Diffusion
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#госпитализация
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#алкоголь
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