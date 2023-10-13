16-летняя россиянка стала проституткой из-за долга в 20 тысяч рублей

В Москве 16-летнюю девушку вынудили заниматься проституцией из-за интимных фото. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

16-летняя жительница Урала приехала в Москву ради поступления в колледж. В столице девушка познакомилась с парнем, который спустя время попросил отправить обнаженные фото. Студентка ответила согласием на его просьбу.

Получив снимки, житель Москвы стал шантажировать собеседницу. Он заявил, что распространит снимки по Сети, если не получит 20 тысяч рублей. У девушки не было обозначенной суммы, тогда ей предложили отработать ее телом. Парень вынудил студентку встретиться с тремя взрослыми мужчинами и переспать с ними за деньги. Отмечается, что клиенты знали о ее возрасте.

«Отработав» сумму, гостья столицы вновь столкнулась с угрозами. Молодой человек потребовал от нее 300 тысяч рублей. Также он сообщил, что девушка вновь должна заняться проституцией. Потерпевшая рассказала о ситуации родителям, которые обратились в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что более сотни школьниц госпитализированы после вспышки загадочной болезни. Подробности смотрите в этой статье.