12-летнюю девочку госпитализировали с ожогом глаза после избиения подругами

В Москве среди компании подружек произошел конфликт, жертвой оказалась 12-летняя девочка. Пострадавшую после избиения госпитализировали в медицинское учреждение с ожогом роговицы.

Отмечается, что 2 августа девочки вместе гуляли, но в один момент между ними произошла ссора. В результате пострадала одна из девочек. Школьницы сначала избили девочку, а потом распылили ей в лицо перцовый баллончик, после чего жертва попала в больницу. Все произошло в Чертанове.

Сейчас врачи работают с пострадавшей. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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