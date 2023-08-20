10-летний мальчик арестован из-за мочеиспускания за автомобилем матери

10-летний мальчик из США был арестован и отправлен в тюрьму за то, что он помочился за автомобилем своей матери.

Оказалось, что ребенок захотел в туалет. Мать разрешила ему помочиться за ее машиной вдали от людей. Один из полицейских заметил эту ситуацию и сделал замечание мальчику, после чего вызвал своих коллег.

Офицеры сказали матери, что дали ее сыну предупреждение, но затем они объявили, что арестовывают школьника за публичное мочеиспускание и что его нужно доставить в тюрьму.

Отмечается, что ребенок испугался и заплакал, когда его заключили в наручники. В полиции объяснили, что их действия соответствовали закону, но признали, что арестовывать ребенка не было необходимости. Мальчика отпустили домой в тот же день после составления протокола.

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