С ними боятся знакомиться: названы самые непривлекательные для мужчин женские имена

Мужчины составили список самых непривлекательных женских имен. Сильная половина человечества отметила, что они отталкивают и могут даже стать препятствием для отношений.

Среди популярных ответов были: Галина, Аполлинария, Илона. Представители сильной половины человечества отметили, что такие дамы, чаще всего, отличаются ветреностью и непостоянством, сообщает progorod76.ru.

Интересно, что в рейтинг попало, казалось бы, привлекательное, имя Евгения. Мужчинам не нравится, что такие девушки обладают мужскими чертами характера.

Напомним, ранее в СМИ раскрыли имена артистов, которые выступят на новогодней «Песне года». Съемки популярного концерта пройдут 1 и 2 января на телеканале «Россия».