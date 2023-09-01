Фотографии: приметы и суеверия

Однако и тут следует учитывать несколько моментов. Во-первых, если такая фотография стоит там, куда часто попадают прямые солнечные лучи, то она просто выгорает, соответственно, мутнеет или светлеет. Во-вторых, полароидные (моментальные) снимки со временем делают то же самое без посторонней помощи, без солнечного воздействия. Ну и, в-третьих, плохой приметой может считаться только вариант, когда эффект засвеченности или мутность наблюдается исключительно на изображении ныне живущего человека, а образ того, кто уже умер, остается нетронутым.

Нельзя дарить фотографии посторонним людям

Эта примета имеет под собой веское основание – через фотографию человеку можно нанести вред, наслать на него порчу, болезни, беды. Часто фото используют для приворота и для других магических ритуалов, а снимок, закопанный на кладбище с соответствующими проклятьями, вообще может стать причиной скорой кончины.

Однако это все относится к фотографиям, которые отпечатаны с реального негатива или с первого носителя (с цифровой фотокамеры, с телефона, с планшета), а на фото, скаченные из Интернета и скопированные из социальных сетей, данная примета не распространяется.

Нельзя дарить фотографию любимому человеку и просить его фото

Данная примета тоже легко объяснима – фотография, на которой человек изображен один, несет энергетику одиночества. Поэтому если такой снимок попадает к тому, кого вы хотите видеть рядом с собой в качестве спутника жизни, он начинает подсознательно воспринимать вас как личность, которой никто не нужен.

Более того, в наше время принято дарить самые удачные, а порой и отредактированные фотографии и даже художественные фотопортреты, на которых человек гораздо привлекательнее, чем в жизни. То есть, в результате вы можете проиграть своему же двойнику (отображению), если сравнение окажется не в вашу пользу.

Но если вы все-таки хотите, чтобы у вас перед глазами был запечатленный образ любимого человека, а у него – ваш, то лучше сфотографироваться вместе. Это объединяет и заставляет влюбленных чаще думать о том, что они – пара, а энергетика любви, явно чувствующаяся в фотоснимке, отвлекает от недостатков лица или фигуры.

Нельзя рвать и сжигать свои фотографии

Фотографии каким-то мистическим образом тесно связаны с людьми, которые на них изображены. Именно поэтому считается, что если вы сжигаете или рвете свои фото, то вы нарушаете плавное течение своей жизни и привлекаете к себе болезни и другие неприятности. То есть, вы разрушаете целостность энергетического поля фотоснимка, и это сразу же отражается и на вашем реальном существовании. Так что лучше не рисковать и не уничтожать даже те снимки, которые вам не нравятся. Кстати, это касается и фотографий других людей.