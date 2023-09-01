Фотографии: приметы и суеверия
Passion.ru рассказывает, каким приметам можно верить, а какие не таят в себе опасности!
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С фотографиями связано множество различных примет и суеверий, причем многие из них пришли из других стран и прочно укоренились в нашем сознании. Так, например, некоторые народы по всему миру вообще до сих пор считают, что тот, кто фотографирует, отбирает душу. Именно поэтому в этих государствах и в отдаленных российских регионах запрещено снимать местное население без особого разрешения каждого конкретного человека.
В целом же у нас в России все не так кардинально, но все равно считается, что фотокамера и фотоснимки обладают особой мистической силой. И сегодня Passion.ru рассказывает о «фотографических» приметах и суевериях, распространенных в нашей стране, и дает к ним пояснения.
Но для начала разберемся в терминологии. Приметы – это совокупность многолетних наблюдений, имеющих под собой реальные основания, а суеверия – это то, что придумано особо впечатлительными гражданами, то есть, не подтверждено фактами и не сбывается. Итак, начнем с самых распространенных примет про фотографии.
Фотография упала - и стекло разбилось или рамка сломалась
Падение и повреждение фотографии недаром считается дурной приметой – как правило, это происшествие предупреждает о том, что над человеком, который изображен на снимке, нависла какая-то угроза. Если же падает фото, на котором запечатлена семейная пара или влюбленные, то они вскоре поссорятся или даже расстанутся.
Впрочем, если при падении ни фотография, ни стекло, ни рамка не пострадали, то ничего не случится. Не является плохой приметой и ситуация, когда фото нечаянно задели и уронили. То есть предупреждающим знаком можно считать только случай, когда снимок падает без посторонней помощи и ему или его оправе нанесены серьезные повреждения.
На нескольких фотографиях одного и того же человека появились пятна
Стоит насторожиться, если на фотопортретах появились полосы и пятна. Это признак того, что человека подстерегает болезнь. Однако тут есть немаловажные нюансы – если вдруг изменился всего один снимок, то, как правило, это говорит только о том, что при его изготовлении использовались некачественные материалы, то есть фото просто проявило свои первоначальные недостатки.
И только если на нескольких снимках, относящихся к разным временным периодам, возникли какие-то как бы засвеченные участки и другие повреждения изображения, стоит отправиться в поликлинику и пройти полное обследование.
Кроме того, надо учитывать и местоположение полос и пятен – если они располагаются на самом человеке, то есть на его лице, шее, руках, ногах или на туловище, то проблема действительно в состоянии здоровья. Если же повреждено изображение вокруг запечатленной персоны, то угроза самочувствию исходит из внешней среды.
Помутнело фото, где человек изображен рядом с тем, кого уже нет в живых
Негативной приметой совершенно заслуженно считается ситуация, когда вдруг меняет четкость или выцветает фотография, на которой кто-то запечатлен рядом с уже умершим человеком. Это говорит о том, что живому угрожает какая-то опасность, и что ему надо быть осторожнее.
Однако и тут следует учитывать несколько моментов. Во-первых, если такая фотография стоит там, куда часто попадают прямые солнечные лучи, то она просто выгорает, соответственно, мутнеет или светлеет. Во-вторых, полароидные (моментальные) снимки со временем делают то же самое без посторонней помощи, без солнечного воздействия. Ну и, в-третьих, плохой приметой может считаться только вариант, когда эффект засвеченности или мутность наблюдается исключительно на изображении ныне живущего человека, а образ того, кто уже умер, остается нетронутым.
Нельзя дарить фотографии посторонним людям
Эта примета имеет под собой веское основание – через фотографию человеку можно нанести вред, наслать на него порчу, болезни, беды. Часто фото используют для приворота и для других магических ритуалов, а снимок, закопанный на кладбище с соответствующими проклятьями, вообще может стать причиной скорой кончины.
Однако это все относится к фотографиям, которые отпечатаны с реального негатива или с первого носителя (с цифровой фотокамеры, с телефона, с планшета), а на фото, скаченные из Интернета и скопированные из социальных сетей, данная примета не распространяется.
Нельзя дарить фотографию любимому человеку и просить его фото
Данная примета тоже легко объяснима – фотография, на которой человек изображен один, несет энергетику одиночества. Поэтому если такой снимок попадает к тому, кого вы хотите видеть рядом с собой в качестве спутника жизни, он начинает подсознательно воспринимать вас как личность, которой никто не нужен.
Более того, в наше время принято дарить самые удачные, а порой и отредактированные фотографии и даже художественные фотопортреты, на которых человек гораздо привлекательнее, чем в жизни. То есть, в результате вы можете проиграть своему же двойнику (отображению), если сравнение окажется не в вашу пользу.
Но если вы все-таки хотите, чтобы у вас перед глазами был запечатленный образ любимого человека, а у него – ваш, то лучше сфотографироваться вместе. Это объединяет и заставляет влюбленных чаще думать о том, что они – пара, а энергетика любви, явно чувствующаяся в фотоснимке, отвлекает от недостатков лица или фигуры.
Нельзя рвать и сжигать свои фотографии
Фотографии каким-то мистическим образом тесно связаны с людьми, которые на них изображены. Именно поэтому считается, что если вы сжигаете или рвете свои фото, то вы нарушаете плавное течение своей жизни и привлекаете к себе болезни и другие неприятности. То есть, вы разрушаете целостность энергетического поля фотоснимка, и это сразу же отражается и на вашем реальном существовании. Так что лучше не рисковать и не уничтожать даже те снимки, которые вам не нравятся. Кстати, это касается и фотографий других людей.
Нельзя класть свою фотографию в гроб умершего человека
Эта примета родилась из информации о некоторых обрядах, практикуемых черными магами, и на самом деле она тоже имеет под собой реальные основания. Многие справедливо считают, что тот, кто «отправляется на тот свет» вместе с покойником, действительно очень скоро соединится с ним.
Правда, для того чтобы примета сбылась на все 100%, над фото надо прочитать несколько заклинаний. Но и без них лучше не класть свой снимок в домовину. Как мы уже говорили, фотографии тесно связаны с теми, кто на них запечатлен, поэтому, отправляя своего фотографического двойника под землю, вы действительно можете сами там оказаться в самое ближайшее время.
Нельзя держать в открытом доступе фотографии умерших людей
Память об ушедших людях – это замечательно, однако их фотографии лучше хранить в отдельном альбоме, а не в рамочках на стенах, столах и каминах.
Дело в том, что энергетика смерти, которой обладают такие снимки, негативно действует на живых. В домах, в которых фото умерших держат в открытом доступе, чаще возникают ссоры, болезни и другие неприятности. В таких жилищах как бы поселяется скорбь, которая не позволяет положительной энергии доминировать над отрицательной.
Нельзя дома в открытом доступе держать фото людей, с которыми вы в ссоре
Фотографии людей, с которыми у вас натянутые отношения, тоже лучше не держать на видном месте. Энергетика тех, с кем вы в ссоре, будет постоянно вмешиваться в течение вашей жизни и по мелочам вредить вам.
Огромного ущерба она вам, конечно, не причинит, однако и небольшое беспокойство, неосознанная тревога, постоянное раздражение способны довести человека до стресса и до депрессии. Поэтому до тех пор, пока вы не помиритесь с этими индивидами, уберите их фото в альбом, а после примирения верните снимки на прежнее место.
Нельзя фотографироваться в местах с негативной энергетикой
Вместе с нашими лицами на фотографии остаются и следы той энергетики, которая присуща месту, в котором сделан снимок. Соответственно, напечатав фото, мы впускаем в свой дом и часть положительной или отрицательной энергии. Именно поэтому в квартирах, в которых много фотографий из светлых, радостных мест, дышится гораздо легче, чем там, где присутствуют мрачные снимки.
Так что не стоит фотографироваться на кладбищах, в местах, где велись ожесточенные бои, было совершено преступление. Не лучшим выбором для снимка и для его фона считаются и древние развалины, свалки, покинутые жилища, заброшенные деревни.
Кстати, многие профессиональные фотографы не рекомендуют вешать на стену изображения осеннего леса и зимние пейзажи. Дело в том, что увядание и «мертвый сезон» природы тоже несут негативную энергетику. Так что лучше всего фотографировать весну и лето и, соответственно, себя в этом «интерьере».
Нельзя публиковать и дарить фотографии маленьких детей
Энергетическое поле детей не настолько мощное, как у взрослых, поэтому малыши гораздо больше подвержены чужому негативному влиянию. Их можно легко сглазить, даже не имея такого намерения. Поэтому не стоит дарить их фотографии даже близким родственникам, не говоря уже о посторонних людях.
По тем же причинам не рекомендуется публиковать фото детей в социальных сетях. Чужая зависть, злоба и злорадство могут притянуть к ребенку болезни, он станет более капризным, а его сопротивляемость внешним факторам ослабнет. Кстати, если на уже сформировавшихся людей негатив, направленный на их фотографии, размещенные в Интернете, не действует, то маленькие дети сразу же попадают в зону риска.
Нельзя фотографироваться до свадьбы
Есть «примета», что влюбленные, сфотографировавшиеся вместе до официального бракосочетания, непременно расстанутся. Однако в ссорах и в расставаниях всегда виноваты только люди, их стремление настоять на своем, непонимание, нежелание идти на компромисс, ну и, разумеется, отсутствие искренних чувств.
Если же мужчина и женщина по-настоящему любят друг друга, то совместные фотографии еще больше объединяют их, создавая положительную энергетику и усиливая взаимное притяжение.
Нельзя фотографировать некрещеных детей
Считается, что дети, не прошедшие ритуал крещения, лишены особой защиты, поэтому фотография может отнять у них силы, сделает их нежизнеспособными и спровоцирует болезни. Однако это сейчас многие из нас крещеные и крестят новорожденных, а сколько поколений выросло во времена безверья?
Далеко не во всех семьях отступали от «заветов партии» и тайно крестили младенцев, зато почти в каждом семействе было принято запечатлевать жизнь малыша с момента его появления на свет. Выписка из роддома, первое купание, обязательное фото на пеленальном столике – все это гордо красуется в семейных альбомах. И все эти детишки в своей основной массе живы и здоровы, по крайней мере, они не погибли сразу после того, как кто-то из родни устроил им фотосессию.
Нельзя фотографироваться во время беременности
Существует «примета», что женщину, сфотографировавшуюся во время беременности, обязательно ждет выкидыш. Обратимся за опровержением к примерам из жизни наших и зарубежных звезд. Многие из них не только демонстрировали свое положение фотографам, но и снимались обнаженными, выдвигая на первый план именно свой живот. И практически каждая из этих дам благополучно родила.
Нельзя фотографироваться втроем
Считается, что тот, кто стоит на снимке посередине, скоро умрет. Это чистой воды суеверие, не выдерживающее никакой критики. Вспомните хотя бы знаменитую фотографию, на которой изображен «тройственный союз»: Владимир Маяковский, Лиля Брик и ее муж – Осип Брик. Лиля находится между двумя мужчинами, которых благополучно пережила, одного – на 48 лет, второго – на 33 года. Этот пример – исторический факт, соответственно, ему можно верить.
Не говоря уже о том, что, пожалуй, практически в каждом семейном альбоме есть такая фотография: мама, папа и малыш посередине. И что, каждый ребенок отправился в мир иной? Естественно, нет.
Если фото получилось размытым, значит, человек скоро заболеет
Над этим суеверием особенно потешаются те, кто хотя бы раз самостоятельно делал снимки. На четкость фотографии влияет огромное количество факторов – от мастерства фотографа и освещенности до трясущихся по каким-то причинам рук. Даже у профессиональных «папарацци», пользующихся дорогостоящими фотокамерами, периодически получаются мутные снимки. Так что размытое фото не имеет к грядущим заболеваниям никакого отношения.
Если сфотографировать домашнего питомца, то он скоро умрет
Если бы эта «примета» действовала, то уже давно на земле не осталось бы практически ни одного ручного зверька, выжили бы только дикие животные и счастливцы, по недоразумению не попавшие в объектив фотокамеры своего хозяина. Ведь все люди, обожающие своих домашних питомцев, не только регулярно их фотографируют, но и выкладывают их фото в социальных сетях и присылают в журналы на различные конкурсы.
Если сфотографироваться перед дальней дорогой, то обратно не вернешься
Еще одно суеверие. Вспомните, сколько снимков, на которых изображены отравляющиеся в путь знаменитые путешественники, моряки, космонавты, политики, попадает в газеты и в Интернет. И со сколькими из них случаются неприятности с летальным исходом? Статистика уверенно опровергает данную «народную примету».
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Как видите, многие приметы имеют столько допущений, что сбываются только в крайних случаях, а суеверия вообще не выдерживают никакой критики. Так что фотографируйтесь на здоровье и не ищите негатив там, где его нет. Главное – не разбрасываться своими и детскими фотографиями, а также тщательно выбирать места для съемки, и тогда фото будут приносить вам исключительно радость.