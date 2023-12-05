Зависит от сложности работы: сколько стоит откопать машину из сугроба в Москве

С приходом снегопадов и по-настоящему зимней погоды в России появились объявления по очистке автомобилей от снега. Частники называют разную стоимость: она зависит от сложности работы.

Как сообщает «Авто Mail.ru», цена в Москве начинается от 500 рублей и заканчивается 4 тыс.

Почему такой разброс цен, объясняют: если машина стояла несколько снегопадов и не расчищалась, а между этим были оттепели, на кузове образовался лед. Его уборка приведет к подорожанию услуги.

Если колеса авто до снегопада стояли на асфальте, то выехать без посторонней помощи будет непросто, нужен буксир. Кроме того, водителям предлагают отогреть двигатель или накачать шины.

Ранее сообщалось о различных аномалиях погоды в российских регионах.