Всего три причины: почему цены на «Яндекс. Такси» начали стремительно расти

Услугами такси пользуются все россияне, ведь это удобный вид транспорта, позволяющий с комфортом добраться до места назначения, при этом не толпясь в душном автобусе или метро. Однако с каждым годом цены возрастают, а за последние месяцы подскочили слишком резко. В самом популярном отечественном сервисе «Яндекс» объяснили это тремя причинами.

Как стало известно, пассажиры вынуждены отдавать сейчас больше за такси в первую очередь из-за нехватки водителей. Они отказываются от перевозок и отдают предпочтение более прибыльной работе.

Во-вторых, имеет значение новый закон о такси. Для его соблюдения многие водители должны собрать необходимый пакет документов, а это занимает определенное время.

И в-третьих – подорожание самих автомобилей и их обслуживания. От этого страдают и обычные россияне, которые уже не могут себе позволить просто так обновить машину, и сервисы такси.

Отметим, что за год средняя стоимость поездки на такси в РФ стала на 6% выше, а в Москве на 14%. Также цены резко повысились в Удмуртии – на 23,3% всего за месяц, в Татарстане – на 10,5%.

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Источник: rtvi.com