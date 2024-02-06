«Весьма ощутимо»: сомелье и рестораторы бьют тревогу из-за повышения акцизов на вино

Сомелье и рестораторы бьют тревогу из-за повышения акцизов на вино, об этом сообщает e1.ru.

С 1 мая акцизы на вина вырастут почти в три раза — с 34 до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 до 141 рубля. По мнению владельца ростовского бара «Голодранец» Максима Поливанова, это сильно скажется на ценах за вино в ресторанах и магазинах.

«В магазинах бутылка станет дороже на 90−120 рублей. В барах бутылка станет дороже на 110−170 рублей, а бокал вина — на 20−30 рублей от текущей цены», — рассказал бизнесмен.

Сомелье Сергей Подпорин сообщил, что повышение акцизов сильнее всего ударит по дешевым импортным винам — их стоимость может вырасти на 20%. При этом, шеф-сомелье ресторанов Mozart Wine House Кристина Кореницына заявила, что клиенты, которые заказывают в ресторанах вина, стоимостью 3−5 тысяч рублей за бутылку, вряд ли заметят повышение цен.

«Если говорить про ретейл или про сетевые магазины, в которых продаются бутылки от 400 и до 1000 рублей, то такой скачок цены весьма ощутимый», — добавила она.

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