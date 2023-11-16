В России резко выросли цены на салат оливье: сколько стоит новогоднее блюдо

Стало известно, что самый новогодний салат – оливье подорожал. За последний год цены на него взлетели минимум на 45%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты взяли для примера три рецепта, которые чаще всего бывают на столах россиян: с колбасой, с курицей и даже необычный – с яблоком. Последний подорожал меньше всего!

«Самый дорогой рецепт оказался у любимой классики — килограмм оливье с колбасой в новом году вам обойдется в 300 рублей. Остальные чуть дешевле, но всего на 30–40 рублей. В наших подсчетах мы ориентировались на средние и самые распространенные марки, которые продаются в крупных магазинах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с декабря прошлого года по ноябрь нынешнего года сильнее всего взлетели цены на картошку, морковь, колбасу, курицу и майонез. Все остальные ингредиенты тоже подорожали, но менее заметно. Источник также разместил карточки с расчетами для удобства.

Ранее мы писали о том, что именно эти 4 продукта больше всего дорожают в России.