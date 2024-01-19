В Челябинской области мужчина потратил на пиво два миллиона рублей

В Челябинской области мужчина за 2023 год потратил два миллиона рублей на пиво одним чеком. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Маркет».

Отмечается, что в самом крупном чеке на сумму 2,04 миллиона рублей указаны 24 тысячи бутылок пива, подобную покупку совершил житель Трехгорного.

На втором месте «покупательского» рейтинга оказался житель Бакала с чеком за покупку свинины на сумму 1,172 миллиона рублей. Третью позицию заняла покупка сыра «Качотта» на сумму 1,1 миллиона из Миасса.

По мнению экспертов, эти чеки касаются товаров, предназначенных для перепродажи.

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