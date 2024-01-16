Топ-5 отраслей в Москве и области с высокой зарплатой: где платят больше 100 тысяч рублей в месяц

Высокая зарплата – один из главных критериев при подборе места работы для многих россиян. Однако предложить ее может не каждая компания. Чтобы рассчитывать на большие выплаты, жителям Москвы и области посоветовали обратить внимание не на должности, а на отрасли.

По мнению экспертов, одни из самых высоких зарплат наблюдаются в массовых профессиях, где размер гонорара зависит от количества заключенных сделок, выполненных поездок и заказов. На втором месте – отрасль транспорта и логистики. На третьем – агропромышленные секторы. А два последних занимают торговля и строительство.

Специалисты также подметили, что каждый год растет число предложений с зарплатой выше 100 тысяч рублей. При этом в 2024 году россияне могу заметить замедление роста гонораров. Это связано с тем, что работодатели сейчас предпочитают поощрять только отдельных сотрудников премиальными или вкладывают бюджет в профессиональный рост сотрудников.

Ранее экономист назвал главную проблему для многих россиян в 2024 году.

Источник: «Москва 24»