Тазик оливье на семью из четырех человек подорожал почти на 100 рублей

Стоимость салата оливье в России за год выросла почти на 100 рублей. Только селедка под шубой не превысила размер инфляции.

Подробности приводит ТАСС со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Цена за тазик оливье выросла на 84,7 рубля и достигла 460,4 рубля. Примерная стоимость ингредиентов подсчитана: за 500 г картофеля надо отдать 13,9 рубля, 200 г моркови – 8,4, 100 г лука – 3,3, четыре куриных яйца – 38,8, 400 г колбасы – 202,2, 200 г майонеза – 55,4, за зеленый горошек – 95 рублей, а за 400 г свежих огурцов – 43,4.

Сельдь под шубой выросла ненамного, так как стоимость рыбы почти не изменилась, а майонеза даже снизилась.

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