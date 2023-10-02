21:00, 02 октября 2023
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Такси в России подорожает: для роста тарифов нашлись пять причин
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С 2024 года в России стоимость проезда в такси повысится на 7-10%. Этому способствуют пять причин.
Их назвала глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
По ее словам, повышение тарифов обусловлено ростом цен на машины и на техобслуживание. Кроме того, растет стоимость бензина, увеличиваются затраты на страхование. Пятый фактор, который отразится на цене, - нехватка водителей. Агрегаторы такси часто решают эту проблему трудоустройством женщин или лиц с ограниченными возможностями.
Зарипова успокоила: до конца года роста цен не произойдет, пишет Газета.Ru. А грядущее повышение, скорее всего, будет на уровне инфляции.
Ранее сообщалось, почему в России резко подорожал бензин.