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17:00, 22 сентября 2023
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Стало известно, на что в школе не имеют права просить деньги с родителей

Стало известно, на что в школе не имеют права просить деньги с родителей

© Freepik

Роскачество объяснило, на что родители школьников могут не скидываться деньгами, об этом сообщает Экспресс газета.

Как объяснили в ведомстве, собирать деньги на школьные нужды сейчас имеют право только родительские комитеты. Важно, что траты должны быть не на школу, а на самих учеников. То есть пресловутые "шторы", на которые регулярно просили у родителей, должно обеспечить учебное заведение.

Родительский комитет имеет право закупать тетради, контурные карты, экскурсии, подарки на дни рождения. При этом, если родитель потребует отчитаться о тратах, ему обязаны предоставить эту информацию. Если родителям отказываются показать чеки - есть все основания для обращения в правоохранительные органы, рассказали в Роскачестве.

При этом, в ведомстве напомнили, что принудительно заставлять платить родителей никто не может.

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Источник фото:Freepik
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