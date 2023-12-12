Собчак потратила на платья больше миллиона: сколько стоили свадебные наряды российских звезд

Стала известна стоимость свадебных нарядов российских звезд. Так, телеведущая Ксения Собчак была на церемонии в наряде из кружева за 500 тыс. рублей. На банкет она нарядилась в платье израильского дизайнера – оно вышло и того дороже, 700 тыс. рублей.

Певица Анна Седокова была замужем трижды. За баскетболиста Яниса Тимму она выходила замуж в платье за 500 тыс. рублей.

В противовес знаменитостям наряд жены актера Алексея Чадова: его жена-модель Лейсан Галимова выбрала платье за 42 тыс. рублей, пишет Teleprogramma.pro. Примерно такую же сумму потратила на платье комик Сауле Юсупова – она вышла замуж за режиссера Аскара Узабаева.

Недавно состоялась свадьба актера Александра Петрова. На торжество он потратил 25 млн рублей, а наряды жениха и невесты создавал российский дизайнер. Можно предположить, что свадебное платье было недешевым.

Ранее таролог рассказала о благоприятных датах свадьбы в 2024 году.