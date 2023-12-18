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22:00, 18 декабря 2023
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С кого требовать компенсацию за падающие сосульки: рассказал адвокат

С кого требовать компенсацию за падающие сосульки: рассказал адвокат

© Stable Diffusion

С приходом зимы и оттепели на крышах зданий стали образовываться сосульки, представляющие опасность как для людей, так и для их имущества. Что делать, если ущерб был причинен вам лично или же вашему автомобилю — в беседе с 78.ru рассказал адвокат Роман Дадашев.

Если ущерб получил гражданин, то ему необходимо обратиться в полицию, чтобы зафиксировать сам факт причинения вреда. Если речь идет об автомобиле, то надо обратиться в страховую компанию. Кроме того, нужно позвонить в скорую.

Не стоит забывать, что можно привлечь к ответственности тех, кто ответственен за очистку крыш от снега и сосулек. Ими могут оказаться: управляющая компания, товарищество собственников недвижимости или же частное лицо.

Ранее стало известно, сколько стоит откопать машину из сугроба в Москве. Оказалось, что все зависит от сложности работы.

Автор:Филипп Иванов
Теги:
#зима
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#здоровье
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#травма
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