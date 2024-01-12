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00:00, 12 января 2024
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Россияне назвали пенсию мечты

Россияне назвали пенсию мечты

© Freepik

В России средний размер пенсии в ноябре 2023 года составлял 20 262, 40 рублей. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и узнал, какую сумму выплат граждане считают достойной.

Оказалось, что размер выплат, по мнению россиян, должен быть в 2,5 раза выше – 47 600 рублей. Эта сумма стала бы для них пенсией мечты.

Запросы женщин и мужчин при этом примерно одинаковые: первые хотели бы получать 48 700, а дамы – 46 700.

В Москве запросы чуть выше – 51 500, в Санкт-Петербурге – 48 900.

В опросе участвовало население старше 18 лет из 430 населенных пунктов.

Ранее был назван возраст, в котором нужно выходить на пенсию. Подробности читайте в этом материале.

Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
Тег:
#деньги
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