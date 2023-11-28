Россияне массово скупают оральные контрацептивы на фоне новостей о запрете абортов

В России люди стали активно покупать оральные контрацептивы в аптеках. Связан такой ажиотаж со слухами о запрете абортов в стране.

По данным издания «Ведомости Северо-Запад», например, в Санкт-Петербурге, тенденция началась еще с начала года, так как обсуждения в Сети ведутся довольно давно. За последние 11 месяцев люди скупили 2,19 млн упаковок лекарств. Если переводить в деньги, то на таблетки было потрачено 3 млрд рублей.

Эксперты связывают повышение спроса с психологическим фактором. Вероятно, россияне покупают оральные контрацептивы, так как не готовы к расширению семьи из-за нестабильных условий.

Ранее стало известно, что для приготовления салата «оливье» теперь нужно 1,2 тыс. рублей. Выяснили, какие ингредиенты подорожали сильнее всего.