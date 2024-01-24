Опубликовано 24 января 2024, 07:00
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Получат от 20 до 70 тысяч: крепкие семьи в России могут начать поощрять финансово
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В Госдуму внесен законопроект о единовременной выплате семьям, которые долго прожили в браке. Так, после 20 лет совместной жизни можно будет рассчитывать на получение 20 тыс. рублей.
Подробности приводит издание «Абзац».
Предусматривается, что после 25-летия брака пара получит 25 тыс., 30-летия – 30 тыс. и т. д. К 70-летнему юбилею можно получить разово 70 тыс.
Для некоторых территорий, в частности, Крайнего Севера, будет действовать повышающий коэффициент. Кроме того, размер выплат будет ежегодно индексироваться.
В случае принятия закон вступит в силу в июле.
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Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева