Получат от 20 до 70 тысяч: крепкие семьи в России могут начать поощрять финансово

В Госдуму внесен законопроект о единовременной выплате семьям, которые долго прожили в браке. Так, после 20 лет совместной жизни можно будет рассчитывать на получение 20 тыс. рублей.

Подробности приводит издание «Абзац».

Предусматривается, что после 25-летия брака пара получит 25 тыс., 30-летия – 30 тыс. и т. д. К 70-летнему юбилею можно получить разово 70 тыс.

Для некоторых территорий, в частности, Крайнего Севера, будет действовать повышающий коэффициент. Кроме того, размер выплат будет ежегодно индексироваться.

В случае принятия закон вступит в силу в июле.

Ранее певица Катя Лель раскрыла подробности развода.